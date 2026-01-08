暴力団の排除を啓発するポスターに起用されたサッカー日本代表の森保監督に警視庁が感謝状を贈りました。【映像】感謝状をもらう森保監督サッカー日本代表森保一監督「我々が世界に挑む姿勢を見ていただいて（ポスターに）起用されたことは光栄に思います」警視庁から感謝状が贈られたのは、サッカー日本代表の森保一監督です。警視庁によりますと、2024年末時点で都内にはいまだ3000人以上の暴力団員がいます。警視庁は日本