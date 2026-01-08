【モデルプレス＝2026/01/08】乃木坂46で2026年に新成人を迎えた5期生の五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生の瀬戸口心月、愛宕心響が8日、ゆかりのある東京・乃木神社で成人式を実施。囲み取材では、愛宕が絵馬に込めた思いや、お酒にまつわるエピソードを明かした。【写真】20歳乃木坂46、直筆美文字の絵馬公開◆愛宕心響、2026年は「表現の幅を広げる」1年に「表現の幅を広げる」と絵馬に記した愛宕は、「昨年、乃木坂46と