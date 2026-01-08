TOMORROW X TOGETHERがスペシャルコンサート＜2026 TXT MOA CON＞開催のニュースを知らせた。＜2026 TXT MOA CON＞はTOMORROW X TOGETHER＝「TXT」と、ファンの呼称＝「MOA」、「コンサート」からなるタイトルだ。告知と共に公開されたポスターは、レザージャケットに身を包んだメンバーの強い眼差しが印象的。ギターを形象化したロゴもまた、この公演に対する期待感を高めている。所属事務所のBIGHIT MUSICは「デビュー7周年を迎