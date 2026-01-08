明治から昭和にかけて日本を駆け抜けた蒸気機関車・SL。名古屋駅から姿を消して約60年、名古屋市科学館で「動く展示」として復活しようとしています。 ■60年ぶりにSL復活 名古屋市中区にある名古屋市科学館で、SLの復活工事が進んでいます。特別に、工事中の施設の中を案内してもらいました。名古屋市科学館の学芸員・藤本雅之さん：「完成まであと3カ月ほどです。これがB6形蒸気機関車です」 B6形蒸気機