NEXER社とL'agenteがこのほど、全国の男女1000人を対象に「2025年一番活躍したと思う外国人タレント」についてのアンケートを実施。その結果を発表した。 【調査結果】「2025年活躍した外国人タレント」トップ10 3位には153票で、タレントの「パックン」ことパトリック・ハーランがランクイン。「日本の政治問題などもよく知っていて、日本語で解説できる努力が素晴らしい」「頭が良くて、定期的にコメンテ}