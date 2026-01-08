東莞・香港国際空港センターで貨物を検査する黄埔税関の職員。（２０２５年１２月１５日撮影、東莞＝新華社配信）【新華社広州1月8日】中国広東省の黄埔税関が発表した統計によると、東莞市の虎門港総合保税区にある東莞・香港国際空港センターの2025年年初から12月15日までの輸出入貨物総額は297億2千万元（1元＝約22円）で、前年同期比90.3％増と大きく伸びた。貨物を輸送する東莞・香港国際空港センターの専用車両。（２０２