「東京ダービー」（８日、平和島）昨年の覇者・長田頼宗（４０）＝東京・９３期・Ａ１＝は１号艇で登場した８日の準優１０Ｒでインから２着。優出はできたが、勝ち切ることができずにレース後は肩を落とした。仕上がりに関しては「出足型で中堅上位。伸びはいいエンジンの人の方が良さそうだし、優勝戦（９日）は展開待ちにはなると思います」とキッパリ。それでも、「乗れたからにはチャンスはあると思うし、地元だから上位