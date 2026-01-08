俳優の橋本環奈（２６）が８日、都内で、１２日スタートのフジテレビ系主演ドラマ「ヤンドク！」（月曜、後９・００）の制作発表に出席した。元ヤンキーが猛勉強の末に脳神経外科医となって医療現場を改革していく物語で、手術室のセットから会見。白衣を身にまとった“環奈先生”が共演者のお悩みを解決？した。本名で活動してきた音尾琢真（４９）は「そろそろ芸名でやっていきたいので、考えてほしい」と依頼すると、橋本は