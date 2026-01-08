フィリピン人の英語講師（右端）とお菓子作りをする、（左から）武井侑加さん、然さん、真歩さん＝2025年10月、フィリピン中部セブ島（共同）美しい海で知られるフィリピン中部セブ島の中心部に、日本人夫婦が切り盛りする親子留学専門の語学学校「クロスロード」がある。「育児休業の機会に英語を学び直したい」「子どもとの教育移住への足掛かりに」。利用目的はさまざまだが、日本から比較的近く英語が公用語のフィリピンで、