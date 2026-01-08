2026年の訪日外国人の数は、コロナ禍以降で初めて減少する見込みであることがわかりました。日中関係の冷え込みが背景にあります。旅行大手JTBによりますと、今年の訪日外国人は、過去最高になると見込まれる去年より120万人減って、4140万人になる見通しです。日中関係の悪化による中国や香港からの旅行客の減少が主な要因で、JTBの宿泊予約サイトでは今年1月から4月までの中国からの予約件数は去年の半分にとどまっているという