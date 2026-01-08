伊勢崎オートのG1「第49回シルクカップ」は、8日に初日が行われた。初日は朝から風速7〜8メートルの難コンディション。昨年12月の地元浜松G1でグレードレース初優出（3着）を果たすなど力をつけている女子レーサーの西翔子（31＝浜松）は、3Rで見せ場をつくれず6着と不本意な結果に終わった。「風が強過ぎてエンジンの状態はよく分からなかった」と悔しそうな表情。「前回の伊勢崎の状態で走ってみたけど、エンジンは良くな