米米CLUBのデビュー40周年を記念したライブ映像作品『米米大興行人情紙吹雪 〜踊ってやっておくんなさい〜』が、2月25日にリリースされることが発表された。同日には、メンバーが登壇する試写会＆トークショーの開催も決定した。【写真】ヒット曲連発！『鷹祭 SUMMER BOOST 2025』で試合後にパフォーマンスした米米CLUB同作には、昨年9月から10月にかけて行われた40周年記念ツアーのファイナル公演（神奈川・ぴあアリーナMM