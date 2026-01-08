〈「顔面は、かなり骨」真夏のゴミ屋敷で発見した“腐敗遺体”は「病死」か「殺人」か…検視官が乗り越えてきた「凄絶すぎる現場」たち〉から続く「結構腐敗が進んでいて、顔面はかなり骨なんですよね」「首やら上半身やらも骨になっていました」【画像】この記事の画像を見る何日も窓が開けっぱなしで、洗濯物を干したままという不審な部屋を大家が訪問して発見したのは、一部が白骨化した遺体だった。その現場を訪問した検視官