〈「理由もなく自殺する人はいない」数多くの“遺体”と向き合ってきた検視官が振り返る、“凄絶な人身事故”現場の背景〉から続く「顔面がかなり骨なんですよね」【画像】この記事の画像を見る近隣住民が、何日も窓を開けっぱなしで、洗濯物を干したままという部屋を不審に思い大家に相談。部屋を訪れた大家が発見したのは、一部が白骨化した遺体だった――。2024年に過去最多となる160万人超の死者を数える「多死社会」の日