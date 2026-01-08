バラエティ番組などで活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山さやか。昨年10月22日に講談社から発売された、デビュー25周年写真集「余韻」の2刷が決定した。【写真】瞳の輝きに引き込まれるアップSHOTも公開今回公開されたのは、ケアンズの夕暮れのビーチで撮影されたショット。黄昏時の光を受けて、魅惑的なボディラインが浮かび上がる印象的な一枚だ。もうひとつはケアンズの市場で、テーブル越しに撮られたショット。そ