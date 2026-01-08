全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・御茶ノ水の書店『再燈社書店』です。店内には、書籍だけでなく和紙の御朱印帳や桧垣（ひがき）紋の栞などの商品も並びます。紙の文化に火を燈す存在でありたい紙の文化に再び火を燈す――店名には、店主・中村達男さんの覚悟のようなものが込められているのだと思う。中村達男さんは、江戸時代から先祖代々、紙を商ってきた老舗の7代