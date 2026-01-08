山形県は、今回から実施する県公立高校前期（特色）選抜試験の志願倍率を発表した。 【写真を見る】【速報】2026年度入学者山形県公立高校入試前期（特色）選抜試験志願倍率発表 山形東の探究が５．７５倍と高くなっている。山形南の理数も３．２５倍と高い。 米沢興譲館の普通、探究、米沢東の普通も高くなっている。 長井の探究も高く、県内総じて探究科の倍率が高くなっている。 酒田東の探究も２．４４倍。山形商業