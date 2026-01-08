現地１月７日に開催されたプレミアリーグ第21節で、三笘薫を擁するブライトンは、強豪マンチェスター・シティと敵地エティハドで対戦。三笘が怪我から復帰後初ゴール、今季を通してでは２点目を挙げ、１−１で引き分けた。41分にPKでアーリング・ハーランドに先制点を許すも、60分だった。28歳の日本代表MFは左サイドでパスを受けると、中央に持ち運ぶドリブルで２人をかわし、右足を一閃。絶妙なコントロールショットを炸裂さ