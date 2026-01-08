プレミアリーグでブラジル人選手の新たな歴史が刻まれた。ブレントフォードのFWイゴール・チアゴが、１月７日に行なわれた21節サンダーランド戦で２ゴールを記録し、今シーズンのゴール数を「16」に伸ばした。これは単一シーズンにおけるブラジル人選手の最多得点記録となる。 これまでの最多は15ゴール。リバプール時代のロベルト・フィルミーノ（2017-18）、アーセナルのガブリエウ・マルティネッリ（2022-23）、ウォル