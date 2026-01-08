２０２５年１０月、札幌市西区のグループホームの自室に火をつけたとして５３歳の男が逮捕されました。現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の５３歳の男です。男は２０２５年１０月、当時住んでいた札幌市西区西野７条１０丁目のグループホームで、自室に火をつけた疑いが持たれています。警察によりますと、男は避難の際に骨折し入院していましたが、防犯カメラの捜査などから火をつ