仮設住宅を退去したあとに被災者が入居できるよう整備が進められている復興公営住宅について、石川県は全国初の取り組みとして、入居後3年間の家賃を全額負担する方針を固めました。自宅の再建が難しい被災者にとって「終のすみか」とも呼ばれる復興公営住宅は、羽咋市より北の8つの市町と内灘町で、合わせて2986戸建設される予定です。県はこの復興公営住宅について、被災者の入居後3年間の家賃を全額補助する方針を固めました。