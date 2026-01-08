12日（月）は「成人の日」。今年は日本海側を中心に“冬の嵐”に見舞われ、広い範囲で大雪、場所によっては暴風雪となる予想が出されているが…。これまで「成人の日」は、どんな天気だったことが多いのだろうか。日本海側はほぼ「雪」直近30年（1996年-2025年）の「成人の日」の天気を振り返ってみると、冬型の気圧配置や日本海を進む低気圧の影響で、日本海側で雪や雨の日が多かった（北へ行くほど雪）。北の大地、北海道の札幌