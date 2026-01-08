車が警察官をボンネットに乗せたまま約700メートル走り、そのまま逃走しました。7日午後5時半ごろ、大阪・岸和田市にある商店街で、車が警察官をボンネットに乗せた状態で約700メートル走り、そのまま逃げました。警察官は振り落とされ、両手や両膝の打撲など軽いけがをしたということです。商店街は、車の通行が禁止されている時間でした。警察によると、車には50歳くらいの運転手の男と女性が乗っていて、その後、よく似た車が隣