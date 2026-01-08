初対面の男性とけんかをして死亡させたとして、26歳の男が決闘の疑いなどで逮捕されました。傷害致死と決闘の疑いで逮捕された浅利風月容疑者（26）は、2025年9月、東京新宿区・歌舞伎町で、松田直也さん（当時30）とけんかをして、殴ったり投げ飛ばすなどして、死亡させた疑いが持たれています。2人は当日、トー横エリアで知り合い、口の利き方などを巡りけんかになったということです。決闘罪は、明治時代に作られた「決闘罪に関