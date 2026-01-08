大分県佐伯市で8日、こども園の園児が高校生に教わりながら、新聞紙を使った凧作りに挑戦しました。 【写真を見る】新聞紙で凧作りに挑戦高校生と園児が交流大分 この取り組みは新聞を教材として活用するNIE活動の一環として、日本文理大学附属高校が実施しました。 8日は生徒30人が、みなとこども園を訪れ、新聞紙に竹ひごを張る凧の作り方を教えました。 30分間ほどかけて凧を完成させ、子どもたちはグラウンドに移動し