新体制で始動した大分トリニータの四方田監督や選手が、大分県別府市の神社を訪れ、今シーズンの必勝を祈願しました。 【写真を見る】トリニータが八幡竈門神社で必勝祈願四方田監督のおみくじは「末吉」 別府市の八幡竈門神社を訪れたのは、今シーズンからトリニータの指揮を執る四方田修平新監督や新加入の選手らおよそ60人です。 J1昇格を祈願したあと、全員でおみくじを引き、四方田監督の