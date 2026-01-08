大分市佐賀関の大規模火災で車が被災した人を対象に、県は自動車税や環境性能割の減免措置を行っていて、改めて周知を呼びかけました。 【写真を見る】佐賀関大規模火災、自動車税減免の申請「いまだなし」 県が被災者に改めて周知呼びかけ 2025年11月の大分市佐賀関の大規模火災では住宅など187棟のほか、多くの自動車も焼けました。 県は被害状況に応じて自動車税の減免措置を行っているほか、代わりの車を購入した際にかかる