¾¯½÷¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢»³Íü¸©·Ù¤Ï£·Æü¡¢»³Íü¸©ÆîÉôÄ®´ë²è²ÝÉû¼çºº¤ÎÃË¡Ê£³£¸¡Ë¡ÊÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¡Ë¤ò¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅªÍ¶²ý¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ­¸ò¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏºòÇ¯£¹·î£±£·ÆüÍ¼¤«¤é¿¼Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸©Æâºß½»¤Î£±£°ºÐÂå¾¯½÷¤ò¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅª¤Ç¸©Æâ¤«¤é·²ÇÏ¸©Æâ¤Þ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿¾å¡¢¼ÖÆâ¤ÇÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¡£¡Ö¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯½÷¤¬£Ó£Î£Ó¤Ë¡Ö·²ÇÏ¸©Æâ¤Î±Ø¤Þ¤Ç¾è¤»