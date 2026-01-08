グラビアアイドルの〓野真央（22）が8日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。「お知らせ」と題し、「本日1／8（木）発売の週刊少年チャンピオンの表紙巻頭に登場しています！週チャン2度目の表紙＆2026年1号目の表紙を飾らせていただけてとっても嬉しいです！！祝」と報告し、真っ赤なビキニ水着姿に赤のマフラーを巻いたショットをアップ。さらに緑色の透け感あるノースリーブロン