乃木坂46が8日、東京・乃木神社で、恒例の成人式を行った。今年参加したのは、グループの副キャプテン菅原咲月（20）五百城茉央（いおき・まお＝20）奥田いろは（20）愛宕心響（ここね＝20）瀬戸口心月（みつき＝20）の5人。「大人っぽく黒でいきたいな」と白と黒の振り袖を選んだ奥田は、新成人の抱負を聞かれると「乃木坂46の円陣にもあるように、努力、感謝、笑顔を忘れずに、そしておちゃめかつ上品な、いや、“じょうひひーん