プレミアリーグ第21節。10位のブライトンは、アーセナルに次いで２位につけるマンチェスター・シティとアウェーの地で対戦した。三笘薫にとっては復帰後、５戦目にあたる試合である。前戦バーンリー戦に続く先発出場だった。試合は立ち上がりこそブライトンにチャンスは巡ってきたが、その後はマンチェスター・シティが一方的にボールを支配するワンサイドゲームとなった。０−０で推移している間は、マンチェスター・シティが