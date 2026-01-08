株式会社TBSテレビは8日、同社が運営するCS放送「TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ」で、2026年2月1日（日）から沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾にて行われるDeNAの2026年春季キャンプを生中継すると発表した。▼ 放送概要『生中継！横浜DeNAベイスターズ 2026春季キャンプ』＜放送チャンネル＞CS放送「TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ」＜放送予定＞2月1日（日）午前10:00〜 ※キャ