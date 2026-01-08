朝鮮半島からやってきた渡来人は、どのような生活をしていたのか。作家の康熙奉さんは「民族ごとに畿内で生活していた渡来人は、朝廷の主導で東国の各地に移住することになった。それ以降、現在に至るまで関東一帯に渡来人の命脈を広げていった」という――。（第2回）※本稿は、康熙奉『日韓の古代史にはどんな謎があるのか』（星海社新書）の一部を再編集したものです。■1300年前に朝鮮半島からの渡来人が開拓した埼玉の地とは