2025年シーズンを全休した右腕ドジャースがブルスダー・グラテロル投手と年俸280万ドル（約4億3900万円）で合意し、年俸調停を回避したと7日（日本時間8日）に報じられた。2025年は怪我の影響で全休したものの、年俸が不動だった理由を解説している。年俸280万ドルという金額は、米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が当初発表していた金額と同じだった。2020年からドジャースに加入した右腕は、平均球速100マイル