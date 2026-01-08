味の素AGFは、4月1日納品分からスティック(日本茶スティック)商品4品の価格改定を実施する。1月8日に発表した。価格改定を実施するのは「『ブレンディ』抹茶一服 ミルクなし」(4本、オープン価格)と、通販限定の「『新茶人』早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック」「同 ほうじ茶スティック」「同 むぎ茶スティック」(各100本、オープン価格)の4品。同社は今回の価格改定による店頭価格の上昇幅を、商品により異なるが25%〜70%