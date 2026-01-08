物語コーポレーションが全国236店舗を展開するラーメンチェーン「丸源ラーメン」は、1月15日から期間限定で「台湾ラーメン」（税込979円）を発売する。販売期間は2月中旬までを予定している。「台湾ラーメン」は、やみつきになる辛さが特徴の冬季限定メニュー。唐辛子とにんにくを独自にブレンドした醤油ベースのスープに、粗挽きの特製台湾ミンチをトッピングした。ミンチは肉の甘みと旨みに、唐辛子のピリッとした辛さを効かせた