中日のドラフト１位・中西聖輝投手（２２）＝青学大＝が８日、ナゴヤ球場で自主練習を行った。冷たい風が吹く中、入念にストレッチ。ドラフト２位の桜井頼之介投手（２２）＝東北福祉大＝を相手に遠投も交えながら、キャッチボールで汗を流した。その後は、ポール間走やウエートトレで体を動かした右腕は「今日の段階では、いいボールがいっていた。体のどこにも不安なく、投げられたのが一番よかった」とうなずいた。中西ら新