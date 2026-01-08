ＪＲＡは１月８日、国内外でＧ１を２勝し、２０２４年の最優秀マイラーに輝いたソウルラッシュ（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）の競走馬登録を抹消したと発表した。今後は北海道日高町のブリーダーズ・スタリオン・ステーションで種牡馬となる予定。昨年１２月の香港マイル２着がラストランとなった。通算成績は２９戦９勝（うち海外４戦１勝）。総獲得賞金は１４億６１２６万５５００円（うち海外７億７７５