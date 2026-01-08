2025年3月に閉店した静岡市の大型商業施設のアピタ静岡店が、2026年3月「イオンセントラルスクエア静岡」として生まれ変わります。どんな店が出店するのか…その詳細が8日、発表されました。（高山 基彦 キャスター）「この春開業予定の静岡市の『イオンセントラルスクエア静岡』の前に来ています。建物全体に 足場が組まれ作業が行われ、アピタの時の白の外壁をイオンカラーの赤紫色に塗り替えていて、開業に向けた準