「下位」モデルの魅力に注目されたしBMW M5は長年5シリーズの頂点に位置し、高い性能を誇ってきた。しかし、近年のモデルでは、いわゆる「Qカー（羊の皮を被った狼的なクルマ）」としての地位を完全に失い、公道での扱いも格段に難しくなった。現行モデルは11万1000ポンド（約2300万円）もする。【画像】車重を感じない加速！ BMWが誇る高性能ステーションワゴン【最新世代のM5ツーリングを詳しく見る】全23枚こうした状況が、「