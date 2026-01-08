中村宏さん米軍基地反対闘争など社会問題を題材にした「ルポルタージュ絵画」で知られる画家の中村宏（なかむら・ひろし）さんが8日午前9時33分、膵臓がんのため東京都の病院で死去した。93歳。浜松市出身。葬儀は近親者のみで行う。1951年に日本大芸術学部に入学し、学生運動に参加。砂川闘争の現場を取材した「砂川五番」などでルポルタージュ絵画の旗手として注目された。60年代以降はセーラー服姿の女子生徒や蒸気機関車