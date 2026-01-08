新馬、白菊賞と連勝後、昨年12月14日に阪神ＪＦで８着のマーゴットラヴミー(牝3＝小林、父リアルスティール)は左前脚の第１指骨剥離骨折が判明した。全治に3カ月を要する見込み。小林師は「桜花賞はパスします。故障した箇所をしっかりケアして復帰に向けて、やっていきます」と今後を見据えた。