お正月、子どもたちのお楽しみといえば「お年玉」。しかしフタを開けてみると、親も子も、さまざまなトラブルに見舞われることもあるようで……。ママたちが経験した「お年玉トラブル」に関するエピソードを紹介します。今回は、娘がお年玉を使いたいと相談したことから起こった一件です。娘「私のお年玉から3千円くれない？」小学校3年生になる娘が、ある日突然このような相談を持ちかけてきたら皆さんはどうしますか？使い道は