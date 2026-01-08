ハイウェイ交通情報によると、九州自動車道久留米⇒広川（下り鹿児島方面）で車両1台（普通車1台）の事故が発生し、8日午後3時36分ごろから通行止めとなっています。 同4時22分現在、消防隊による人命救助・救護活動、警察による事故捜査が行われている。 事故捜査終了後、事故車両移動のレッカー作業、路面補修・清掃等を予定。 今のところ長時間通行止めが継続する見込み。