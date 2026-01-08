佐賀北署は8日、佐賀市の80代女性が携帯会社や警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、現金300万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年10月20日、被害者方の固定電話に電話がかかり、電話料金に関する音声ガイダンスが流れた。該当するボタンを押下したところ、携帯電話販売店の従業員を名乗る男とつながり「あなた名義の携帯電話が東京都内で契約されている」「警察官に電話を代わる」などと