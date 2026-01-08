テークバックは手から上げるか、それともヘッドから？ 多くのゴルファーが悩むこの問題について、いろいろと間違った認識が広がっているというのは宮里優コーチ。かつて世界一にも輝いた宮里藍の父でありコーチの優氏に詳しく聞いた。右腰の高さからコックを入れるのがいい理由【漫画で納得！】「コックは必要以上に手首を使うなというだけであって、必要な分は使わなければいけないのです。手首を使うことを悪とする考え方が広ま