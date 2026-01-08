9日（金）にTGX GOLFが開催するハイブリッドeスポーツゴルフツアーの『TGXシリーズ』が、都内にあるIMMシアターにて行われる。開幕に向けて、出場選手、競技方式をおさらいする。【写真】渋野日向子と原英莉花もTGXで戦っていた同シリーズは、最新ゴルフシミュレーターを使用するチーム制ゴルフトーナメント。キャプテン1名とプレーヤー2名の全6チームで構成され、日本全国6地域のスタジオで行われる予定だ。 開幕戦に参戦す