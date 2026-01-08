乃木坂46の成人式が乃木神社で行われ、成人式に参加した5期生の菅原咲月さん、五百城茉央さん、奥田いろはさん、6期生の愛宕心響さん、瀬戸口心月さんが初めてのお酒の思い出を語りました。【写真を見る】【 乃木坂46 】一緒にお酒を飲みたい先輩について語るも五百城茉央は先輩・遠藤さくらから「お酒が強くなってから来て」メンバーはこの日鮮やかな振袖姿で登場。初めてのお酒の思い出について聞かれると、瀬戸口さんは‟