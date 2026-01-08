中国商務省は8日、軍民両用品の日本への輸出禁止について「日本の『再軍事化』と核保有を防ぐための措置」と強調した上で、「民生の用途は影響を受けない」と説明しました。中国商務省は6日、軍民両用品の日本への輸出禁止を発表しましたが、対象の品目などは明らかにしていませんでした。商務省は8日、会見を開き、今回の措置の理由について「高市総理大臣の台湾に関する誤った発言は、中国に対する武力による威嚇にあたる。さら