今季で入団6年目を迎えるロッテ・小川龍成内野手（27）が8日、ZOZOマリンスタジアムで自主トレを公開した。昨季は87試合に出場。二塁、遊撃を守るユーティリティーは出場増へ向けて「出られるところがあればどこでもやりたい。チャンスがあれば、どのポジションでも」と力を込めた。家族と出かけた初詣では、おみくじは「中吉」。仕事運の欄には「あなたの行動次第で環境が変わる」と書かれていたといい「大吉を引いたらうん